Amateurs de vieilles voitures, venez au RétroForézien à Feurs le dimanche 19 mai 2019

16ème RétroForézien ce dimanche 19 mai 2019 de 8h30 à 19h à l’hippodrome de Feurs, pour les passionnés de voitures anciennes.

Rassemblement de véhicules de collection et de prestige.

Thème : Citroën fête ses 100 ans. Un anniversaire que l'on ne peut pas rater !!!

Concours d'élégance.

Bourse d'échanges.

Spectacle de cascadeurs avec Yves Forestier cascadeur acrobate sur voitures Opel Kadett. Plus de 2 h de rire et d'émotion pour les petits et les grands

Fête agricole avec exposition d'une centaine de tracteurs et matériel divers.

Fête du pain et de la batteuse.

Animations. de 8h30 à 19h à l'hippodrome.

Entrée : 5 €.

Le Site Officiel