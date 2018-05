L’Association Cap Nord organise la 18ème édition du Festival « American Journeys » au Palais de Grottes de Cambrai les 25, 26 et 27 Mai.

Au Palais des Grottes : Entièrement consacré à la culture américaine, le Festival est axé sur la musique, la danse. Il propose également au public de nombreuses animations et expositions consacrées à la vie des pionniers du Far-West mais aussi des Indiens d’Amérique, un marché artisanal et une belle exposition de voitures, motos et camions américains de collection. C’est aussi beaucoup d’artistes de styles Country, Folk, Blue-Grass, Gospel, Blues, Rythm’n Blues, Rock, Musique Cajun ou encore l’Americana un nouveau style musical.

Le festival s’inscrit dans le paysage urbain et s’exporte dans la ville au travers de plusieurs actions. Chaque année la traditionnelle grande parade américaine traverse la ville le samedi matin pour aboutir au Palais des Grottes où se déroule alors l’inauguration officielle. Le public peut y croiser les héros américains d’époques différentes, entre Davy Crocket, un Marshal du Texas, un soldat de la guerre de Sécession, ou encore Buffalo Bill en personne, ou un GI américain de la seconde guerre mondiale entouré de jolies pin-up. Cette grande parade permet aux participants et aux nombreux spectateurs de se couper du quotidien et de se dépayser totalement tout en restant à Cambrai.

Grande nouveauté pour 2018, l’association organisatrice souhaite délocaliser le Festival et proposer les jours précédents des concerts « hors les murs » et rencontres entre artistes et habitants dans les structures sociales de la ville, notamment le centre socio-culturel Amérique, situé en zone prioritaire « politique de la ville ».

American Journeys est devenu au fil des ans le plus important Festival de musique américaine au Nord de Paris, en proposant à chaque édition un plateau encore plus prestigieux d’artistes et groupes de renommée internationale (américains, allemands, suédois, norvégiens et bien entendu français).

