Amir en concert au Zénith de Saint-Étienne le samedi 30 mars 2019

Il fait partie des artistes les plus appréciées en France et notamment à Saint-Étienne, ville avec laquelle il a des liens particuliers. Il y revient deux après sa dernière venue mais cette fois au Zénith le samedi 30 mars à 20h30.

En 2017, son concert au Fil avait été un succès dans une ville qu'il apprécie particulièrement. Pour deux raisons : l'un de ses compositeurs Nazim a grandi ici et son guitariste Jérôme Quériaud a vécu à Saint-Étienne plusieurs années également et est supporter de l'AS Saint-Étienne.

Il revient en 2019 dans la plus grande salle de la ville : le Zénith. Après deux ans et demi de tournée "Addictour", Amir et ses musiciens font la tournée des Zénith.

Un nouveau show qui a su garder les valeurs d'Addictour donné dans des salles plus modestes. De l'énergie et de la tendresse. À ne pas louper!

