André Weckmann, malgré-nous

75 ans après l'incorporation de force des alsaciens dans l'armée allemande, France Bleu Elsass vous propose les témoignages des incorporés de force, enregistrés en 2012.

André Weckmann, né le 30 novembre 1924 à Steinbourg en Alsace et mort le 29 juillet 2012 à Strasbourg, est un écrivain alsacien, romancier et poète produisant des œuvres dans les trois modes d'expressions linguistiques de l’Alsace : l'alsacien, l’allemand standard et le français.

Réécoutez-le parler de son vécu :

André Weckmann Copier

André Weckmann est né le 30 novembre 1924 à Steinbourg, près de Saverne, dans la vallée de la Zorn, d'un père alsacien et d'une mère mosellane. Ses parents tenaient la Dorfwirtschaft, une auberge alsacienne typique où se rencontrent toujours des personnes de toutes les tendances politiques parlant alsacien. Baignant dans un milieu culturel populaire, il se familiarise dès son plus jeune âge avec les différentes variantes de sa langue maternelle.

Il a connu l’annexion de l'Alsace sous la période nazie. Il fut incorporé de force dans la Wehrmacht en février 1943 (les « Malgré-Nous »). Grièvement blessé sur le front russe près de Fastov, il désertera en septembre 1944, et devient responsable dans les Forces françaises de l'intérieur (FFI).

Il fut étudiant à Strasbourg, attaché culturel à la Préfecture et animateur de 1954 à 1960, puis professeur d’allemand au lycée de Strasbourg Neudorf – aujourd’hui lycée Jean-Monnet – de 1961 à 1989. Animateur de radio et narrateur célèbre, il participe au mouvement culturel et littéraire en militant.

Il a fait partie des fondateurs du parti politique régionaliste alsacien, autogestionnaire et écologiste, le Front culturel alsacien.

En 1999, il signe avec plus de quatre cents artistes, intellectuels et représentants de la classe politique alsacienne un appel au président Jacques Chirac et au Premier ministre Lionel Jospin pour la ratification par la France de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.

André Weckmann était marié et père de deux enfants.

Hospitalisé à la suite d’une chute, il meurt le 29 juillet 2012 à Strasbourg d’une embolie pulmonaire.

Romans

André Weckmann est l’auteur de :

Les Nuits de Fastov, Colmar, Alsatia, 1968.

Sechs Briefe aus Berlin, Colmar, Alsatia, 1969

Geschichten aus Soranien, ein elsässissches Anti-Epos, Strasbourg, Culture alsacienne, 1973

Fonse ou l'éducation alsacienne, Paris, Oswald, 1975.

Die Fahrt nach Wyhl, eine elsässissche Irrfahrt (le voyage vers Wyhl), Strasbourg, CEDA, 1977. Kehl, Morstadt, 1987

Wie die Würfel fallen (Comme les dés sont jetés), Kehl, Morstadt, 1981

Odile oder das magische Dreieck, Kehl, Morstadt, 1986

La Roue du paon, version française du roman Odile oder das magische Dreieck, Strasbourg, BF, 1988

Simon Herzog, fragments de substance, Strasbourg, Société alsacienne et lorraine de diffusion et d’édition, 1992.

Elsassichi Liturgie, Strasbourg, Hirlé, octobre 2004

Laweslini, Liëweslini, Ligne de vie, ligne de cœur, Strasbourg, Hirlé, 2007.

Iss-Zit - Glaciation, Strasbourg, SALDE, 2011.

Poésie

André Weckmann est l’auteur des recueils :