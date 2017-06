Meurthe-et-Moselle : Saveurs Fruitières d’Antan, des nectars made in Lorraine

Depuis 2006, Anne Sophie Rapp presse des fruits pour en obtenir des jus et des nectars. Son credo, des fruits de qualités issus de nos vergers lorrains qui en font aujourd’hui une référence en matière de goût. Un savoir-faire 100% lorrain.

Des jus et des nectars de fruits sortent des pressoirs de Saveurs Fruitières d’Antan, une société installée à Saizerais et créée par Anne Sophie Rapp en 2006. Après un stage de fin d’étude en 2003, sur le thème de la valorisation à travers la transformation fruitière au sein du parc régional de Lorraine, Anne Sophie Rapp sent que la demande existe. Une idée qui va murir près de trois ans avant le grand saut.

Très vite, la première année, le bouche à oreille a fait son effet et on a été submergé. C’est une satisfaction après n’être partie de rien et qu’avec des saisonniers. Aujourd’hui, il y a un permanent en attendant d’embaucher prochainement.»

Thomas presse la pulpe de rhubarbe.

Les pressoirs tournent à plein régime. Pommes, fraises, rhubarbes, tomates, sont transformés avec le souci d’en obtenir la quintessence. Pour cela, Anne Sophie Rapp choisit des fruits qui se sont épanouis dans les campagnes lorraines :

L’objectif de départ a été de ne travailler qu’avec des producteurs de la région et ce quel que soit le fruit. Je ne veux que des fruits sains et propres. Il est donc important de connaître les producteurs et leurs façons de cultiver leurs fruits.»

Après cet écrémage, place au broyage du fruit dont la pulpe est alors dirigée sur le pressoir. Celle-ci est superposée sur des plaques. La presse en extrait le jus qui est aspiré dans des cuves et ensuite mis en bouteille une fois pasteurisé pour en obtenir le fameux 100% jus de fruit. Pour le nectar, le procédé diffère suivant le fruit, de l’eau et du sucre sont incorporés à la pulpe. A déguster sans modération.