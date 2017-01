Anne Sylvestre en concert à Querqueville

Jeudi 9 Février 2017, Anne Sylvestre est en concert à la salle Imagin’ARTS de Querqueville à Cherbourg-en-Cotentin. 60 ans de chansons, plus de 300 titres, à plus de 80 ans Anne Sylvestre a conservé tout son bonheur d’écrire et de chanter.

Chanteuse féministe, Anne Sylvestre manie l’humour, la causticité et la tendresse pour écrire ses chansons. Textes engagés sur la tolérance, la condition féminine, le couple, l’âge… cette grande dame de la chanson française a toujours autant de chose à dire.

Anne Sylvestre en concert

Au programme de son récital, son dernier album "Juste une femme" - La chanson "Juste une femme" qui donne son titre à l’album est née de l’affaire DSK - et d’autres perles de son répertoire. Pour ce concert Anne Sylvestre sera accompagnée de la pianiste Nathalie Miravette.

En première partie de soirée, Catherine Dargent, artiste locale, interprètera quelques titres de "Lettres à l'Être" son récital créé en mai 2016.

Le concert d’Anne Sylvestre à Querqueville en pratique :

Le Jeudi 9 février 2017 à 20h00 à Salle Imagin’ARTS . Tarifs : 18€ (réduit 15€)

Ventes et réservations jusqu'au 3 février à la Mairie déléguée de Querqueville au 02.33.01.65.00 ou sur place avenue de Couville de 08:30 à 11:45 et de 13:45 à 16:30.