Arelate : Les Journées Romaines d'Arles

Les Romains prennent leurs quartiers d'été dans la "Petite Rome de Gaules" où résonnent le pas cadencé des légionnaires, les coups de glaive des gladiateurs et les applaudissements. France Bleu Provence vous fait vivre le festival Arelate du 21 au 27 août 2017 à Arles.

Le festival « Arelate, journées romaines d'Arles » est un rendez-vous estival alliant rigueur historique, plaisir de la découverte, du partage et de la convivialité en mettant en fête l'ensemble du patrimoine antique de la ville. La programmation, exceptionnelle, variée et en grande partie gratuite, a été ainsi pensée pour les familles, utilisant au mieux le potentiel arlésien et les ressources locales.

Arelate, c’est vivre l'Arles antique en famille

Des animations et reconstitutions à la fois ludiques et pédagogiques font revivre le passé dans un ensemble monumental inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et un musée archéologique d'exception (Musée départemental Arles antique). Tous les soirs, le festival du film Peplum convie les festivaliers dans l’écrin incomparable du théâtre antique. Sans oublier les visites théâtralisées, spectacles de rue, taverne romaine et autres animations ou reconstitutions (combats de gladiateurs, manœuvres de légionnaires, courses de chars, etc.) qui ponctuent la journée.

EN SAVOIR PLUS : Le site internet du Festival.