Arrivée de la Solitaire Urgo du Figaro 2017 - Dieppe

Partis le 4 juin de Pauillac, les 43 skippers de la Solitaire Urgo du Figaro sont attendus à Dieppe aux alentours du 21 juin. Un événement à vivre sur France Bleu Normandie.

Le dimanche 4 juin, les 43 concurrents de la 48e édition de la Solitaire Urgo du Figaro sont partis de Bordeaux pour un départ de course donné à Pauillac. Cette année, 4 étapes les conduiront de Pauillac à Gijon (Espagne), puis de Gijon à Concarneau, , un sprint de 150 milles au départ et à l’arrivée de Concarneau avant la dernière étape Concarneau-Dieppe. Dieppe où les navigateurs devraient arriver aux alentours du mercredi 21 juin.

► Revivez en vidéo le départ de la Solitaire Urgo du Figaro

►Suivez l'actualité de la Solitaire Urgo du Figaro

France Bleu Normandie à Dieppe pour la Solitaire Urgo du Figaro

Après une troisième étape de sprint, les 43 skippers devront traverser deux fois la Manche avant de franchir la ligne d'arrivée. La quatrième et dernière étape, en majorité côtière, passera par la pointe de Bretagne, puis le phare de "Wolf Rock", les côtes britanniques et passage d'Antifer pour gagner Dieppe où ils sont attendus le 21 juin.

Dès le mardi 20 juin, la ville de Dieppe se prépare à accueillir les bateaux. Après leur arrivée, ceux-ci seront amarrés quai Ango, en plein cœur de la ville et le village attend les visiteurs venus leur rendre hommage après une course de 1 700 milles. Cinq jours de fête avec des animations, des démonstrations, des expositions etc. accueillent le public jusqu'à la grande parade du dimanche 25 juin.

France Bleu Normandie s'installe dans le village jeudi 22 et vendredi 23 juin de 16h à 19h et le samedi 24 juin de 10h à 12h30. Les skippers seront là, mais également leurs équipes, les organisateurs, les bénévoles et tous ceux qui participent à cette grande course.

Les festivités à Dieppe pour l'arrivée de la Solitaire Urgo du Figaro

Village installé sur le quai Henri IV du mardi 20 au dimanche 25 juin, de 10h à 19h.

Tous les jours sur le village : initiations aux sports nautiques, promenades en mer, promenades en petit train touristique, bateaux radio-commandés, manège, activités musicales, démonstrations de sauvetage, présentations et dégustations de produits locaux, musiques, danses....

Présence du trois mâts « ETOILE DU ROY », réplique d’une frégate corsaire de 1745, long de 47 m. avec visites au public.

► Détail des animations proposées par la ville de Dieppe

Mercredi 21 juin : arrivée de l'étape Concarneau-Dieppe - Fête de la musique

Vendredi 23 juin : remise des prix de la 4e étape et rencontres avec les skippers

Dimanche 25 juin à 11h30 : parade de clôture