ART’È GUSTU A QUINZE ANS.

On n’est pas sérieux quand on a 15 ans.

Mais ça n’empêche pas pour autant d’être pris au sérieux.

Et c’est grâce aux visiteurs, bénévoles, parrains qu’en quinze ans,

ART’È GUSTU est devenu un rendez-vous et une référence incontournables en matière de goût, de rencontres, de passion et de convivialité.

En quinze ans, ART’È GUSTU a su fédérer les talents authentiques,

des nombreux exposants et leurs produits exceptionnels aux plus reconnus, tels nos trois parrains pour cette édition historique.

Pierre Hermé, Cédric Grolet et Thierry Marx nous font l’honneur d’être à la fois nos invités, nos hôtes et nos guides dans cette quête insatiable et infinie du goût et de la qualité.

ART’È GUSTU prend ses quartiers entre mer et terre à Aléria, bastion imprenable au service du bon goût et des savoir-faire.

Et quinze ans, c’est encore très jeune comme l’agneau de lait qui sera le symbole et le fil conducteur de cette quinzième édition.

Accompagné d’une bonne cure de vitamine E, d’Omega 9, de vitamine B avec l’inimitable goût des meilleurs noisettes de l’île,

c’est une véritable cure de jouvence qui vous attend le 27 et 28 avril 2019 avec une édition exceptionnelle, intense et historique d’ART’È GUSTU.

Parce qu’on n’a pas quinze ans tous les jours