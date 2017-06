Art'Zimutés 2017 - Concerts, cirque, et arts plastiques, plage verte de Cherbourg, du 29 juin au 1er juillet

La musique de Boulevard des Airs ou de Langage des Feats, les acrobaties du Collectif de la Bascule ou de Chloé Moglia, des expos, cette 18e édition des Art'Zimutés se présente encore comme un rendez-vous pluridisciplinaire. Et une gigantesque fête de tous les arts sur la plage verte de Cherbourg.

Côté musique : du côté des têtes d'affiche on retiendra vendredi 30 les stéphanois de Dub Inc. dont les influences vont du reggae roots au dancehall en passant par la musique kabyle, samedi soir le concert de Boulevard des Airs. Invités découverte du festival en 2013, ils reviennent 4 ans plus tard alors que leur 3e album "Bruxelles" est déjà disque de platine. On citera aussi le duo hip-hop Scratch Bandit Crew (vendredi soir) ou les deux beatmakers Smokey joe & the Kid (samedi soir). Du côté des découvertes on citera le collectif cherbourgeois Langage des Feats qui devrait mettre le feu sur la scène verte vendredi soir, ou le répertoire folk de Grimace. Toute la programmation ici

Le collectif cherbourgeois Langage des Feats

Côté cirque : vendredi et samedi, le Collectif de la Bascule présentera son nouveau spectacle "Rien n'est moins sûr (mais c'est une piste)". Acrobaties effrénées, jonglages, et portés inattendus. La trapéziste Chloé Moglia, accompagnée d'une dizaine d'artiste, présentera son nouveau spectacle "La Spire - Topos topoï"

Le Collectif de la Bascule présentera ses acrobaties samedi 30 à 16h et 23h30

Côté Arts plastiques : comme chaque année les arts plastiques occupent une place majeure au sein du festival. On y trouvera un oiseau-lyre électronique, une scénographie composée à partir des matériaux de la Cité Coloniale, et des familles atypiques réalisées à partir de vieilles tables à repasser. En savoir plus

Un jeudi en herbe : le festival est plus long d'une journée cette année, avec un jeudi consacré aux élèves des établissements environnants, et en particulier une carte blanche au Conservatoire de musique de Cherbourg en Cotentin, une autre à la classe de musique du lycée Millet, et la 4e édition du radio-crochet le jeudi après-midi.

Infos pratiques

horaires d'ouverture, jeudi 29 de 13h à 22h, vendredi 30 juin de 19h à 3h, samedi 1er juillet de 18h à 3h. Espace village de 11h à 18h. Billetterie ici. Pass 1 jour (vendredi ou samedi) 19 euros. Pass 2 jours 30 euros