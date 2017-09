Arte Mare fait la Une !

Imagine-t-on une blonde lumineuse aux cheveux à la garçonne descendant le boulevard Paoli et criant non pas « New York Herald Tribune ! » mais « Arte Mare fait la Une ! » Ne voyez nulle prétention dans ce scénario mytho. Le festival de Bastia ne prend pas la grosse tête, il a tout simplement choisi comme thématique le journalisme au cinéma. De La Dame du vendredi d’Howard Hawks à La forêt du Niolo d’Adama Rouamba en passant par Citizen Kane d’Orson Welles. Et puis le grand débat animé par Christophe Bourseiller avec Audrey Pulvar, Sébastien Tieri, Pierre Haski, Frédéric Taddei, l’exposition des dessins de Michel Iturria, l’hommage à Jean-Jacques Beineix, des avant-premières, la compétition méditerranéenne, celle du film corse, des cinéastes, des acteurs, des journalistes, des écrivains dont les deux formidables prix Ulysse, Enrique Vila-Matas et Jean Echenoz, des artistes, des chefs étoilés…

Invités d’honneur : Jean-Jacques Beineix

Thierry Frémaux, Directeur de l’Institut Lumière de Lyon, délégué général du Festival de Cannes et président de l'association Frères Lumière)

SOIRÉE D’OUVERTURE : La Mélodie de Rachid Hami en présence de Samir Gesmi et Mathieu Spinosi

SOIRÉE DE CLÔTURE : La Villa de Robert Guédiguian en présence de Gérard Meylan

Les compétitions

Le jury : Président : Edouard Waintrop, Catherine Jacob, Grégory Derangére, Atmen Kelif, Murielle Magellan, Frédérique Balbinot, Gabriel Le Bomin, Annick Peigné-Giuly.

La sélection