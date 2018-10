France Bleu Provence est partenaire Du salon Artemisia du 19 au 21 Octobre au Parc Chanot à Marseille.

Que ce soit pour se nourrir, prendre soin de son corps ou de sa tête… rien de mieux que le salon ARTEMISIA ! Cette année, de nombreuses surprises et nouveautés sont au programme de cette 20ème édition Avec 5 000 m2 de produits et de services, 250 exposants, 100 conférences, ses ateliers bien-être et ses animations créatives, le salon ARTEMISIA est sans aucun doute l'événement détente de ce mois d'octobre à ne pas manquer.

Consommer Bio et devenir Zen.

Voilà de quoi prendre de bonnes résolutions sur les différents espaces du salon ARTEMISIA : alimentation et vin bio, mode et artisanat, maison écologique et habitat sain, associations et tourisme vert, beauté, santé et bien-être et enfin développement personnel. Fidèle à son habitude, il permet de trouver toujours plein d’informations et de conseils pour lâcher prise, se faire du bien, voir la vie en bio, et repartir avec une multitude de conseils et même des créations pour ceux qui auront osé s’inscrire à un atelier créatif !

Sur place, restauration bio, garderie pour vos petits, vestiaire... De quoi passer un week-end ZEN!

Du vendredi 19 au dimanche 21 octobre 2018 De 10h à 19h

Pour en savoir plus : Le site internet du salon