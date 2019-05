France Bleu Provence est partenaire de la 20ème édition des Arts & Festins du monde à Gardanne les 17 et 18 mai en centre-ville du boulevard Carnot au cours de la République.

Pour sa 20e édition les 17 et 18 mai 2019, Arts et Festins du monde est labellisé comme l’un des temps forts de MPG 2019, année de la gastronomie en Provence. La manifestation reine de Gardanne mettra donc le cap droit vers la lavande et les épices, avec entre autres un espace gastronomique et artisanal dédiés à la Provence et à la Méditerranée.

Arts & Festins les 17 & 18 mai à Gardanne

Productions artisanales, concerts, animations, spectacles de rue, cuisines et food-trucks en centreville du boulevard Carnot au cours de la République. Pour cette vingtième édition, sera présentée une rétrospective photo des moments marquants de cet événement. L’occasion nous sera encore donnée de célébrer les cultures du monde et de montrer une fois de plus que nos différences culturelles traduisent nos similitudes.

