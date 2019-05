Assistez à l'émission spéciale avec Bernadette et Jean-Claude le 7 juin

Nos deux compères, Bernadette et Jean-Claude, viennent nous présenter leur nouveau spectacle. Nous vous offrons l'occasion d'assister en direct à l'émission du 7 juin entre 7h et 8h. Inscrivez-vous !

Denis Germain et Patricia Weller

Strasbourg, France

Patricia Weller et Denis Germain, alias Bernadette et Jean-Claude, vous en font voir de toutes les couleurs chaque jour sur notre antenne avec leur humour bien alsacien. Patricia, connue également sous le sobriquet de Marlyse Riegenstiehl, et Denis sont aussi en couple sur scène. Ce vendredi 7 juin 2019, ils sont les invités de Lionel Bertrand pour nous présenter leur nouveau spectacle "Salut l'arthrite", spectacle avec lequel ils repartent sur les routes alsaciennes cet été.

Rencontrez Bernadette et Jean-Claude en direct !

Vous aimez le duo Bernadette et Jean-Claude sur France Bleu Alsace ? Nous donnons la possibilité a un couple de participer en direct à cette émission, qui sera forcément un peu spéciale. Pour tenter votre chance, il suffit de vous inscrire dans le module de jeu ci-dessous avant le 4 juin à minuit. Un tirage désignera le gagnant ! Assurez-vous d'être disponible le 7 juin entre 7h et 8h !