Une fête magnifique qui perpétue une tradition bien de chez nous : Les Louches de COMINES. La Fête des Louches affichera sa 134ème édition cette année ! Transmise de génération en génération, cette fête patrimoniale connaîtra son point d'orgue le dimanche sur la place avec le jet des louches .

La Fête des Louches de Comines , l'historique :

Une légende locale datant du moyen-âge raconte qu'un seigneur est emprisonné dans une tour de son château pour lui soustraire ses biens. Il a l'idée de jeter sa cuiller frappée des armoiries à des couvreurs qui travaillent sur un toit en dessous de son cachot. La nouvelle de sa présence se répand et c'est ainsi que le prisonnier est libéré par la population. Afin de commémorer cet événement, des louches sont jetées sur le parcours du cortège ainsi que sur la Grand Place de Comines .

L'histoire ne dit pas depuis combien de temps on jette des louches à Comines, toutefois des manuscrits datant de 1837 font état que le premier magistrat de la ville lançait quelques louches le premier jour de marché après la Saint Denis. La certitude est qu'en 1884, lors de sa création, le comité de la Fête Historique des Louches ancre pour de bon cette coutume.

Traditionnellement les louches étaient lancées de l'hôtel de ville le lundi après-midi, jour de congé pour les Cominois.

2018 :

Découvrez le programme de cette édition 2018 placée sous le thème Héritage et Patrimoine ainsi que l'actualité, l'histoire et les origines de la Fête Historique des Louches.

Si vous désirez vous rendre à la fête, consultez les informations pratiques et le plan d'accès. Nous vous souhaitons une excellente Fête des Louches 2018 !

Héritage et Patrimoine - la Fête des Louches Comines

Le cortège de la Confrérie - la Fête des Louches Comines

Le jet de louches le dimanche - la Fête des Louches Comines

La lutte pour attraper des louches, quoique parfois rude, peut rester courtoise et souriante. Tout accident dû à l'imprudence ou à la brutalité engage la responsabilité de ses auteurs. Les personnes s'exposant au jet des louches le font en connaissance de cause et les responsabilités de la municipalité ou du comité de la Fête Historique des Louches ne peuvent en aucun cas être engagées. Toute personne sollicitant des louches aux fenêtres s'expose à d'éventuels dégâts. Le comité décline toute responsabilité en cas de casse ou bris de verre.

L'élection de la Seigneurie de Comines, inaugurée l'an dernier pour donner une nouvelle dynamique à l'élection de la Damoiselle a connu un grand succès et sera reconduite cette année. Les festivités auront lieu à l'auditorium Jean MICAULT, Espace Lys Arena, le samedi 06 octobre 2018 à 19h30.

Qui remportera la Seigneurie de Comines 2018 ?

Il est temps pour Mauricette et Mickaël VANDENBERGHE, grands vainqueurs de la première édition, l'année dernière, de laisser le trône de la Seigneurie de Comines à une nouvelle équipe ! Les groupes candidats seront composés de 2 adultes (un homme et une femme sans obligation de lien de parenté) habitants ou originaires de Comines France ou Belgique, qui seront présentés au vote de la Municipalité et du comité après avoir fait preuve de leur dynamisme et leur connaissance de l'histoire locale.

1000 € de lots à gagner !

- la Fête des Louches Comines

La soirée, pleine de surprises, sera un véritable spectacle ouvert à tous (invitations à retirer auprès d'un membre du comité ou sur le site Internet de la Fête des Louches), avec des animations et la participation du groupe Comin' the Move, des jeux pour les candidats comme pour le public. Du suspense en perspective ! Et pour les heureux élus, des cadeaux d'une valeur de 1.000 € et le plaisir de participer au cortège historique et au jet des louches.

Tous les intéressés peuvent s'inscrire via notre site Internet ou auprès d'un membre du comité avant le 25 septembre ICI : fete-des-louches.comseigneurie-de-comines.html