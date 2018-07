Les 4 et 5 aout 2018, l'Estival de l'Aigoual propose une rencontre entre les sciences, la culture, le terroir et la pleine nature. Une découverte ludique et festive de l’Aigoual !

Attitude 1567… L’Estival de l’Aigoual, c'est un festival pluridisciplinaire totalement gratuit de découverte de l'Aigoual et de rencontres avec les acteurs du massif sous forme de conférences et exposés, balades découvertes et visites commentées, ateliers et animations enfants, illumination du bâtiment, spectacles et concerts, marché de terroir, nuits des étoiles...

Des visites commentées pour découvrir le massif de l'Aigoual et son sommet, la faune et la flore, des contes, des ateliers pour le jeune public autour de la météo et de l'environnement, des concerts, un marché de terroir, l'illumination de l'observatoire, des exposés, rencontres et échanges avec des scientifiques de Météo France, ponctuent ces journées et soirées.

L’accès aux spectacles et concerts est gratuit.

En cas de mauvais temps, les places seront limitées et la réservation nécessaire (04 67 42 59 83 ou/et www.aigoual.fr).

Pour les balades et les visites naturalistes, il est conseillé d’amener son matériel d’observation (jumelles, loupes), d’être bien chaussé et d’éviter la présence d’un chien.

Le programme complet de l'Estival de l'Aigoual est à télécharger ici.

Attitude 1567… L’Estival de l’Aigoual, les 4 et 5 aout 2018, un événement France Bleu Gard Lozère !