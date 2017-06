Au coeur du FIMU 2017 avec le baladeur France Bleu

Le Festival International de Musique Universitaire de Belfort c'est 200 concerts sur 19 scènes, mais c'est aussi une ambiance. Nicolas Salin est allé à la rencontre de ceux qui vivent le FIMU autrement.

Ils s'amusent au FIMU, ils travaillent au FIMU, ils participent au FIMU pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire... Ils, ce sont ces belfortains qui aiment le FIMU et le partagent au micro de Nicolas Salin.

La troupe Pataclique, bruyante et colorée, a mis l'ambiance dans les rues. Tout au long du week-end, elle a déambulé dans les rues de Belfort, surprenant et amusant petits et grands.

Jacques est chauffeur de bus Optymo depuis 6 ans. Il a conduit la navette qui permettait aux festivaliers d'aller et venir des parkings jusqu'au cœur de la ville. Une expérience bien agréable, de belles rencontres, de la bonne humeur... et de la bonne musique : le week-end idéal de Jacquou.

Festival de musique et décibels obligent, Guillaume Kuntz, du Pavillon des Sciences, a expliqué aux festivaliers le fonctionnement de l'oreille et la création du son avec un instrument de musique.

Jocelyne est une habituée du FIMU, elle connaît bien le festival. Elle est, cette année, agent de sécurité du côté du Théatre du Granit. Elle aime l'ambiance détendue et la convivialité de ce rendez-vous.

Ludovic Maire est pâtissier à Belfort. Pour le FIMU, c'est 28 parfums de glace que la pâtisserie Maire propose, et plein de bonnes choses pour les gourmands. Mais c'est aussi toute l'année que vous pouvez profiter des douceurs de la maison, donc allez-y !