AU DESSUS DE LA MÊLÉE : Exceptionnel ! Gagnez votre Smartphone Honor 5C

Jouez cette semaine dès 11h00 pour être au-dessus de la mêlée et gagnez votre smartphone 4g Honor 5C

Vos amis, vos enfants, vos voisins ont un smartphone "haut de gamme" que vous jalousez secrètement ! Et si vous gagniez le vôtre ? Et si vous glissiez dans votre poche le smartphone Huawei Honor 5C ?

Honor 5C de face - PW

COMMENT JOUER ?

Tous les jours, dès 11h00, participez à notre jeu et soyez "Au-dessus de la mêlée". Le principe est simple, il suffit de faire le meilleur score de la semaine en ne donnant que des bonnes réponses. Histoire-géographie, conjugaison, mathématiques ... et connaissances de notre région. Inscrivez-vous dès 10h30 du lundi au vendredi au 05 34 43 31 31

UN SMARTPHONE HONOR 5C À GAGNER

Honor 5C - PW

- Un écran 5.2’’ d'une résolution de 1920x1080 pixels (en clair : un GRAND écran avec une définition exemplaire)

- Un appareil photo de très bonne qualité, et du coup une caméra vidéo de très bonne qualité aussi !

- Un port SDCard (en clair : vous installez une carte dans votre smartphone pour étendre ses capacités de stockage photo et vidéo !)

- Dual SIM (en clair : vous pouvez gérer deux abonnements en même temps)

- Processeur musclé (je vous épargne les détails techniques, mais votre smartphone sera fluide et rapide en toutes circonstances)

- Et évidemment la 4G, le bluetooth, le Wifi, et tous les gadgets qui font de ce smartphone un BON smartphone !

Bref, à partir de lundi 4 septembre jouez toute la semaine à partir de 11h pour tenter de gagner votre Smartphone Honor 5C !!!