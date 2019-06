"Au Fil du Quatuor-Ubi Cantus" à Saint-bonnet-Le-Château ce samedi 29 juin à 20h30

Passeport de l'été 2019 : découvrez les aigles du Léman, en Haute-Savoie

Situé en Haute-Savoie, entre le lac Léman et le Mont-Blanc, le parc propose au public d’admirer plus de 200 oiseaux, de comprendre le mode de vie de plus de 70 espèces et de vibrer à travers ses spectacles d’exception.