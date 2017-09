Au premier au deuxième au musée

« Au premier au deuxième » désigne la nouvelle exposition du Musée Angladon à Avignon.

Le musée Angladon conserve une partie du fonds Jacques Doucet, couturier et collectionneur d’art. Les œuvres : Picasso, Van Gogh, Vernet, Vuillard, Modigliani…, résident à Avignon depuis 1970 à l’initiative de Jean Angladon-Dubrujeaud, petit neveu de Jacques Doucet.

Jusqu’à la fin de l’année la visite des premiers et deuxièmes niveaux est jalonnée par les photographies et installations de Suzanne Hetzel. Une idée d’Alexandra Siffredi chargée d’animation au Musée et commissaire de l’exposition.

ANGLADON_ALEXANDRA_WEB Copier

Suzanne Hetzel occupe certains espaces par ses photographies, d’autres par des mini installations qui mettent en valeur un lustre ou un vase ancien. Un travail discret et subtil qui relève de la conversation avec les pièces et les chefs d’œuvres exposés.

ANGLADON_HETZEL_WEB Copier

une page de "au troisième" © Radio France - Michel Flandrin

L’accrochage trouve un prolongement « Au troisième », catalogue photographique conçu par Suzanne Hetzel à partir des boîtes, objets, documents issus du fonds Angladon Dubrujaud.

« Au premier au deuxième » Installations de Suzanne Hetzel, jusqu’au 31 décembre Musée Angladon, Avignon.