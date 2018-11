Avant-premier du film "Premières vacances" avec France Bleu Béarn

France Bleu Béarn accueille dans ses locaux ce mardi 27 novembre 2018 de 17h à 17h30, le réalisateur Patrick Cassier et l'acteur Jonathan Cohen du film "Premières vacances".

A l'occasion de la projection de l'avant-première du film "Premières vacances" mardi 27 novembre 2018 à 20h au Méga CGR de Lescar, Anna Luciani reçoit en direct dans son émission de 17h à 17h30, le réalisateur Patrick Cassir et l'acteur Jonathan Cohen.

"Premières vacances" est une comédie réalisée par Patrick Cassir. Dans le rôle de Marion, Camille Chamoux se retrouve aux côtés de Jonathan Cohen (Ben), Camille Cottin (Fleur), Vincent Dedienne (Arthur), Jérémie Elkaïm (Romain)...

Synopsis :

Trentenaires et parisiens, Marion et Ben font connaissance sur ''Tinder''. C'est à peu près tout ce qu'ils ont en commun... Mais les contraires s'attirent... Au petit matin de leur rencontre et contre l'avis de leur entourage, ils décident de partir ensemble en vacances. En Bulgarie... A mi-chemin de leurs destinations rêvées : Beyrouth pour Marion, Biarritz pour Ben. Sans programme précis et, comme ils vont vite le découvrir, avec des conceptions très différentes de ce que doivent être des vacances de rêve...

Sortie nationale le 2 janvier 2019