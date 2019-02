Avant-première du film "Chamboultout" avec France Bleu Béarn mercredi 13 mars 2019

France Bleu Béarn installe ses studios dans le hall du Méga CGR de Pau ce mercredi 13 mars de 16h à 19h, en présence de l'équipe du film "Chamboultout".

A l'occasion de la projection de l'avant-première du film "Chamboultout" mercredi 13 mars 2019 à 20h au Méga CGR de Pau, Anna Luciani reçoit en direct de 16h à 19h, depuis le hall du cinéma , le réalisateur Eric Lavaine et les comédiens José Garcia et Alexandra Lamy.

"Chamboultout" est une comédie réalisée par Eric Lavaine. Dans le rôle de Béatrice, Alexandra Lamy se retrouve aux côtés de José Garcia (Frédéric), Michaël Youn, Anne Marivin, Medi Sadoun...

Synopsis :

Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un homme imprévisible et sans filtre bien que toujours aussi drôle et séduisant. Mais ce livre, véritable hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux pugilat car même si Béatrice a changé les noms, chacun de ses proches cherche à retrouver son personnage. Le groupe d’amis et la famille tanguent… mais certaines tempêtes sont salutaires.

La bande annonce :

Sortie nationale au cinéma le 3 avril 2019.