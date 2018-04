France Bleu Provence est partenaire de l’avant première du nouveau film des Chevaliers du Fiel le vendredi 18 avril à 20h au cinéma Pathé Plan de Campagne.

Les Chevaliers du Fiel vous donne rendez-vous à l’avant première de leur nouveau film: "Les Municipaux ces héros" au cinéma Pathé Plan de Campagne le mercredi 18 avril.

France Bleu Provence vous offre vos invitations

En écoutant France Bleu Provence gagner vos invitations pour l'avant première en présence des Chevaliers du Fiel, Eric Carrière et Francis Ginibre.

Cette histoire se passe au port Vendres, situé en Catalogne française... Magnifique et tellement français : un maire bling-bling et des employés municipaux toujours à fond !

À fond dans les acquis sociaux, à fond contre les cadences infernales, à fond... dans la déconne... celle qui fait qu'on les aime... Et si de plus ils deviennent des héros alors il n'y a plus aucune raison de ne pas s'inscrire à ce voyage dans la vraie vie.