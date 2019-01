Avec France Bleu Auxerre, en 2019, Vézelay accueille la Saint-Vincent tournante

Pendant un an, vignerons et habitants de Vézelay ont préparé cette fête et c’est quelques 40 000 visiteurs qui découvriront ce magnifique village. France Bleu Auxerre sera présent et en direct de la Saint Vincent Tournante avec plus de 12h de direct.

France Bleu Auxerre au cœur de la Saint-Vincent Tournante de Vézelay pour vous faire vivre l’ambiance de cet événement

Des invités sur les préparatifs ; la déco, les bénévoles, le banquet, les concerts

Le défilé à retrouver en live sur la page Facebook de France Bleu Auxerre avec France 3.

Le réveil de Vézelay avec des invités bénévoles, la confrérie des chevaliers du tastevin, les viticulteurs de Vézelay

Découvrez l’histoire de la Saint-Vincent, l’ouverture des caveaux, partez à la découverte des cépages du vézelien, des confréries icaunaise.

Tout au long de l’événement, découvrez les reportages de la rédaction de France Bleu Auxerre et toute l’ambiance de la Saint Vincent Tournante.

La Saint Vincent Tournante à Vézelay, à suivre sur francebleu.fr, sur la page Facebook de France Bleu Auxerre et Instagram

Samedi 26 janvier dès 7h30, sur la page Facebook de France Bleu Auxerre, avec France 3 suivez en live le défilé de la Saint Vincent Tournante.

Les plus belles photos sur Instagram

Sur l’antenne de France Bleu Auxerre

Vendredi 25 janvier de 16h à 19h, retrouvez Eugène Lampion et Gautier Pajona

Samedi 26 janvier

De 6h à 9H retrouvez Marie Vernay, Gautier Pajona et Damien Robine

De 9h à 10h c’est votre émission jardin avec Marie Vernay et Anne Rapiau en duplex d’Auxerre

De 10h à 12h30 et de 14h à 17h retrouvez Benoit Chomaud, Benjamin Lemaire et Ludovic Schaap

Dimanche 27 janvier de 10h à 12h30 et de 14h à 17h retrouvez Benoit Chomaud et Ludovic Schaap

Vous êtes nos invités

Retrouvez- nous au centre Sainte Madeleine et gagnez de nombreux cadeaux sur notre podium installé sur le côté droit de la basilique.