Avec France Bleu Lorraine, jouez et gagnez vos invitations pour les avant-premières Ciné Cool 2017

Ciné Cool, c'est une semaine de films à prix spécial du samedi 26 août au samedi 2 septembre 2017 : 4,50 € (Hors majoration pour les films en 3D).

C'est une belle opération qui, chaque année, permet de rendre le cinéma un peu plus accessible. Du 26 Aout au 4 Septembre, les salles de cinéma du Grand Est vous ouvrent leurs portes au tarif unique de 4.50€ pour n'importe quel film à n'importe quelle séance.

COEXISTER - Un producteur de musique à la dérive décide de monter un groupe constitué d’un rabbin, un curé et un imam afin de leur faire chanter le vivre-ensemble. Mais les religieux qu’il recrute sont loin d’être des saints…

ÉPOUSE-MOI MON POTE - Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études d’architecture avec un visa étudiant. Suite à un événement malencontreux, il rate son examen, perd son visa et se retrouve en France en situation irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son meilleur ami. Alors qu’il pense que tout est réglé, un inspecteur tenace se met sur leur dos pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc…

JEUNE FEMME - Un chat sous le bras, des portes closes, rien dans les poches, voici Paula, de retour à Paris après une longue absence. Au fil des rencontres, la jeune femme est bien décidée à prendre un nouveau départ. Avec panache.

LA BELLE ET LA MEUTE - Lors d’une fête étudiante, Mariam, jeune Tunisienne, croise le regard de Youssef. Quelques heures plus tard, Mariam erre dans la rue en état de choc. Commence pour elle une longue nuit durant laquelle elle va devoir lutter pour le respect de ses droits et de sa dignité. Mais comment peut-on obtenir justice quand celle-ci se trouve du côté des bourreaux ?

LE CHEMIN - Camille a rejoint une mission catholique au Cambodge avec l’intention d’y prononcer ses voeux. Chaque matin, elle emprunte un chemin qui longe la rivière et traverse les ruines d’Angkor. Elle y croise un homme cambodgien, Sambath. Un rituel de rencontre s’établit entre eux…

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE - Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage....

LES AVENTURES DE CAPTAIN SUPERSLIP - Deux jeunes élèves de CM1 créent un comic book, lequel rencontre un franc succès dans la cour d’école. Mais bien vite, et par accident, leur création, le Captain Underpants prend vie…

LES GRANDS ESPRITS - François Foucault, la quarantaine est professeur agrégé de lettres au lycée Henri IV, à Paris. Une suite d’évènements le force à accepter une mutation d’un an dans un collège de banlieue classé REP +. Il redoute le pire. A juste titre.

LE VOYAGE DE RICKY - Orphelin à la naissance, Richard croit dur comme fer qu’il est une cigogne, comme tous les membres de sa famille d’adoption. Mais quand arrive le moment de la migration, ces derniers doivent lui avouer la vérité : Richard n’est qu’un petit moineau, qui ne survivrait pas au long voyage vers l’Afrique. Ils doivent donc partir sans lui.

L’UN DANS L’AUTRE - Deux couples, Pierre et Aimée, et Eric et Pénélope, partagent tous les quatre plusieurs années d’amitié sans nuage. Seul souci, Pénélope et Pierre sont devenus amants… La situation devenant intenable, ils décident de rompre. Mais après une ultime nuit d’amour passionnée, le sort leur joue un tour : Pierre et Pénélope se réveillent chacun dans le corps de l’autre ! Pour protéger leur secret, ils se retrouvent chacun à devoir vivre la vie de l’autre. C’est le début des complications…

MARY - Un homme se bat pour obtenir la garde de sa nièce, qui témoigne d’un don hors du commun pour les mathématiques.

OTEZ-MOI D’UN DOUTE - Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas son père. Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil homme des plus attachants, pour qui il se prend d’affection.

SEVEN SISTERS - 2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement décide d’instaurer une politique d’enfant unique, appliquée de main de fer par le Bureau d’Allocation des Naissances, sous l’égide de Nicolette Cayman. Confronté à la naissance de septuplées, Terrence Settman décide de garder secrète l’existence de ses 7 petites-filles.

"Otez-moi d'un doute" d'abord avec Cécile de France et François Damiens. Ce film, présenté à la Quinzaine des Réalisateurs du Festival de Cannes 2017, raconte l'histoire d'Erwann, un démineur breton qui voit sa vie basculer quand il apprend que ce n'est pas son père biologique qui l'a élevé. Entre amour, famille et secrets, Erwann s'attaque à la bombe la plus difficile de sa vie. Bande annonce :

Second film France Bleu pour cette rentrée : "L'Ecole Buissonnière" réalisé par Nicolas Vanier et avec François Cluzet et Jean Scandel. C'est au cœur de la Sologne, en 1930, que le film prend place. Paul, un jeune orphelin citadin va découvrir la vie et la forêt accompagné par un Borel, un garde-chasse réservé mais au grand cœur. Bande annonce :

