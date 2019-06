Avec France Bleu Maine, gagnez votre Pitwalk pour l'édition 2019 des 24h du Mans !

Retrouvez les 10 voix des personnalités en lien avec les 24h et gagnez votre Pitwalk !

10 voix de personnalités en lien avec les 24h du Mans, 10 noms à retrouver !

10 voix pour un Pitwalk ! Copier

Jusqu'à jeudi 13 juin, 17h, vous avez la possibilité de nous envoyer votre liste gagnante à sophie.thomas@radiofrance.com, avec votre nom et votre numéro de téléphone, afin que nous puissions vous joindre jeudi à 17h50 si vous êtes le premier à retrouver les 10 voix ! Attention, pour gagner, il faut décrocher !

A gagner ? Votre Pitwalk pour l'édition 2019 des 24h, qui vous permettra d'être au plus proche de la course avec un accès VIP et de nombreux avantages.

Bonne chance !