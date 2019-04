Avec l'arrivée du printemps, les jardiniers réinvestissent les serres en Seine-Maritime

Le retour de la douceur printanière permet de relancer les plantes les plus résistantes. Même si les Saints de glace sont encore loin, les serres et jardineries et les serres voient revenir leurs clients, notamment à l'approche des Rameaux.

Duclair, France

16°C au thermomètre, et grand soleil ce samedi à Rouen. Aucun doute : le printemps est bel et bien de retour. Pour les amateurs de jardinage, l'heure est venue de reprendre certaines plantations. Les clients réinvestissent donc les jardineries, comme aux Serres du Maupas à Duclair (76).

Accompagnée de ses deux enfants, Charlotte arpente les serres. Chez eux le jardinage est affaire de famille : "Ils mettent tous les deux la main à la pâte. Ils arrosent, ils nettoient, ils viennent récolter... Ils aiment bien voir comment ça pousse." Le petit groupe arrive finalement aux caisses les bras chargés de pots. Du terreau, des fraisiers, et quelques fleurs pour apporter un peu de couleur.

Nouveauté cette année : les produits à base de glyphosate ne sont plus autorisés à la vente. Aucun problème pour la plupart des clients qui n'en utilisaient déjà pas. Pour entretenir ses plantes, chacun a ses petites astuces : "Du fumier de cheval" pour Sylvain, "du sel et du vinaigre blanc" pour Serge. Ou plus original : "des peaux de bananes. C'est excellent pour les rosiers", assure Marie-Pierre. "Aujourd'hui, avec la toile tissée et les graviers, on a aussi moins besoin d'utiliser des produits phytosanitaires", ajoute Delphine, gérante de ces serres depuis 13 ans

Les Saints de glace encore loin, le dimanche des Rameaux tout proche !

Pour beaucoup de fleurs pourtant, l'heure n'est pas encore à la plantation. "Les clients viennent surtout en repèrage. On n'est qu'en avril, les Saints de glace ne sont pas encore passés. Donc il faut encore être prudents", explique Delphine. "Le froid reste le meilleur régulateur de croissance, donc il ne faut pas aller trop vite". Les Saints de glace durant du 11 au 13 mai, les amateurs de fleurs vont donc encore devoir s'armer de patience.

Les cinéraires, eux, sont déjà prêts : "On pense aux Rameaux qui arrivent le week-end prochain, avec les chrysanthèmes et les cinéraires pour égayer les tombes." En attendant la mi-mai, les jardiniers amateurs pourront d'ores et déjà se faire la main sur les pâquerettes, salades, choux, et autres pommes de terres.