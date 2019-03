Avec "L’étoile en héritage" Le Cirque Arlette GRUSS est dans la région

L’ étoile en héritage se pose sur la piste et avec elle un air nouveau vient caresser la toile de vos rêves. En 2019, la maison Arlette Gruss puise dans son côté chic pour vous offrir le show le plus choc de son histoire ! Ensemble partageons l’avenir du cirque, en rouge et blanc !

Le Cirque Arlette Gruss installe son chapiteau à Arras, Lille, Lens, Boulogne-sur-Mer, Dunkerque : Gagnez vos places sur France Bleu Nord !

Chaque année le spectacle du Cirque Arlette Gruss se renouvelle et surprend son public par des mises en scène époustouflantes servies par de fabuleux numéros : Du grand art pour un grand cirque.

Le Cirque Arlette Gruss est le premier cirque européen (avec animaux) qui s’est vu décerner au parlement européen, le label de qualité et le certificat officiel ‘’Big Top Label’’

Porté par l’inspiration hallucinante de Gilbert Gruss, le cirque numéro 1 au monde lance son hymne à la féerie : L'étoile en héritage !

Il fallait oser, Arlette Gruss l’a fait ! Bienvenue au cirque de vos rêves !

Gilbert GRUSS l'affirme haut et fort : " Nous sommes le cirque ! Si les autres font du cirque, nous, nous sommes le cirque! Le cirque Arlette GRUSS souhaite présenter les meilleurs numéros existants. Pour cela nous engageons des discussions de longs mois à l'avance pour que chaque année la qualité artistique soit toujours la marque de fabrique du Cirque Alette GRUSSS depuis ses débuts en 1985"

Laura-Maria Gruss : « Grâce à nos parents, nous avons la passion de notre métier et l’envie de faire mieux à chaque représentation. J’espère qu’ils seront fiers de nous en voyant nos futurs numéros… Retrouver la suite dans le programme 2019 et venez me rencontrer au cirque !

L’Étoile en Héritage est le résultat d’une recherche méticuleuse et intelligente et qui invite à découvrir une palette d’arts du cirque, riche et colorée…

Des numéros plus étonnants les uns que les autres, que ce soit sur la piste ou là haut sous la coupole du tout nouveau chapiteau « Privilège »; tous présentés en symbiose avec la musique ‘live’ du grand orchestre, les jeux de lumières et effets spéciaux.

Plus que jamais, ce nouveau spectacle, vous procure bonheur, joie, frissons, émotions, sensations fortes, rires et surtout le plaisir de pouvoir partager un grand moment de cirque traditionnel en famille !

Quelques photos du nouveau spectacle "L’étoile en héritage" pour vous donner envie :

