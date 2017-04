Avec Leifheit facilitez-vous la vie à la maison en écoutant France Bleu Gascogne

Écoutez France Bleu Gascogne à partir du 10 avril 2017, jouez au "Bruit qui court" de 11h à midi et gagnez à la fois votre coupe-frites et le nouveaux Balai Xtra Clean Collect pour faire des tâches ménagères un plaisir!

Pour venir à bout sans effort de toutes les poussières et autres déchets au sol, et retrouver rapidement un habitat propre, Leifheit a mis au point le balai Xtra Clean Collect Plus. Composé de rangées étroites de poils biseautés en X, ce nouveau balai collecte en un seul passage la saleté et les plus fines particules de poussière.

Très pratique, le nouveau coupe-frites Leifheit permet de réaliser en un tour de main des bâtonnets de légumes ou de savoureuses frites maison de calibres parfaitement identiques. Il est livré avec deux lames de couteau interchangeables pour découper en un clin d’oeil des bâtonnets de 10 mm ou 12 mm d’épaisseur. Pommes de terre, concombres, carottes, radis... agrémenteront, avec une grande simplicité, les salades ou les plats.