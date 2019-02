Avec les "Trésors de Fébus" du 11 au 15/02/19, gagnez votre nuit en igloo avec repas et bain chez "Aventure Nordique".

France Bleu Béarn et Aventure Nordique à Gourette vous offrent une nuit en igloo ou snow pod pour deux personnes avec repas et bain nordique, en jouant aux "Trésors de Fébus" chaque jour à 11 heures du 11 au 15 février 2019.

Aventure Nordique c'est :

La première trace dans la poudreuse après une nuit sous les étoiles.

La dernière quand tout le monde a quitté les pistes.

La chaleur du bain sous de gros flocons de neige...

De la glace, de la neige, des igloos...et un bain chaud pour dégeler...

le bain nordique - Aventure Nordique

L'aventure nordique, c'est une équipe motivée, rieuse et compétente. Ces sont des guides, moniteurs de ski et accompagnateurs soucieux de partager des moments de plaisir, d'émotions et de convivialité dans un cadre grandeur nature.

Que ce soit en randonnée, en ski ou en alpinisme, les sorties sont organisées en fonction de vos attentes et de votre niveau d'expérience. Les débutants, les novices, les curieux, les "presque pas" sportifs seront donc les bienvenus.

snow pod - Aventure Nordique

Les igloos sont déjà construits, car il faut en fonction de la nature de la neige compter 3 à 4 heure pour en construire un . Voire impossible à réaliser par neige très froide. Nous pouvons faire une animation construction d’igloo et vous montrer les différentes techniques suivant l’état de la neige rencontrée.

un vrai igloo - Aventure Nordique

Pour jouer aux "Trésors de Fébus", chaque jour dès 11 heures sur France Bleu Béarn, inscrivez-vous au 05 59 98 09 09.



Pour aller sur le site à Gourette : prendre le télécabine de Bézou. Le village nordique est situé à 300m en face de la gare d’arrivée du télécabine : la cabane toute seule dans la neige. Pour la tyrolienne, rendez-vous devant l’office de tourisme de Gourette à l’heure convenue.



Pour prendre contact : L’aventure nordique

15 rue Gambetta 64490 Bedous

Tel : 06 95 56 24 49

mail : laventurenordique@gmail.com

site : www.laventurenordique.fr