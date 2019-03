Avec les "Trésors de Fébus" du 11 au 15 mars, gagnez votre séjour loisirs/bien-être à Bagnères de Bigorre

Cette semaine avec les "trésors de Fébus", gagnez un séjour 1 nuit pour 2 avec pdj au Carré Py'hôtel de Bagnères de Bigorre, avec gommage en duo, massage en duo, aqua pass pour Aqensis et 1 repas pour 2 personnes au Resto La fabrique du terroir.

Le Grand Bassin de 300 m² alimenté en eau thermale est animé de brumisations, d’un rideau d’eau, de cols de cygne et d’alvéoles avec remous, jets, contre-courants, le tout longé par un couloir central de 20 m.

La Piscine Détente, équipée d’hydro-massages et d’Aqua musique (diffusion de musique relaxante sous l’eau) permet un ressourcement total.

Situé face au Pic du Midi, dans un parc aux arbres centenaires, le Carré Py' Hôtel*** est à seulement 20 minutes du plus grand domaine skiable des Pyrénées, le Grand Tourmalet et du Pic du Midi. Ville thermale, Bagnères-de-Bigorre compte un Centre Thermo-ludique Aquensis, un Casino, un Golf 18 trous...

Le Carré Py'hôtel - les chambres

Les 53 chambres du Carré Py’ Hôtel*** sont réparties entre différentes catégories avec vue sur les Montagnes ou la Vallée des Baronnies.

25 chambres doubles équipées de lits King size,

14 chambres à lits jumeaux,

14 chambres quadruples équipées d’un lit King size et de deux lits simples en mezzanine pour 2 enfants.

3 chambres accessibles pour les personnes à mobilité réduite (2 à lits jumeaux et 1 double). Toutes sont équipées d’écran plat, TNT et wifi gratuit. Les salles de bains disposent de douches et toilettes privées, sèche-cheveux et produits d’accueil. Un parking privé de 100 places gratuites. Les animaux sont acceptés en chambres avec un supplément.

Aquensis - la cité des eaux essentielles

Centre de balnéo unique dans les Hautes-Pyrénées, Aquensis est un joyau architectural où le corps et l'esprit s'abandonnent sans retenue...Le bois, le marbre pyrénéen et la lumière sont autant d'éléments naturels qui servent d'écrin à l'Espace Détente.

Le Grand Bassin de 300 m² alimenté en eau thermale est animé de brumisations, d’un rideau d’eau, de cols de cygne et d’alvéoles avec remous, jets, contre-courants, le tout longé par un couloir central de 20 m.

La Piscine Détente, équipée d’hydro-massages et d’Aqua musique (diffusion de musique relaxante sous l’eau) permet un ressourcement total.



la faBrique du terroir - le restaurant

Le Chef Jacques Barrère vous accueille du mardi au samedi (déjeuner & dîner) dans un esprit convivial et chaleureux au bord de l’Adour.

Avec son équipe, il met les produits du terroir en avant dans vos assiettes avec une variété importante de produits frais. Jacques Barrère est un ambassadeur de la cuisine de la Haute Bigorre proposant le fameux Porc Noir de Bigorre, les haricots tarbais ou encore l’oignon de Trébons…

Le Carré Py'hôtel

3 bis Av. du Maquis de Payolle

65200 Bagnères-de-Bigorre

Tél. 05 64 25 00 25

contact@carrepy.com