Mercredi ouverture du Tremplin Jazz d’Avignon.

Une 26ème édition reprise en main par l’un de ses fondateurs : Michel Eymenier. Outre le tremplin jeudi et vendredi, l’évènement affiche trois soirées avec le sextet de Robert Glasberg le dimanche, le pianiste Andy Emler et le saxophoniste Thomas Pourquery le samedi. Et pour l’ouverture mardi Sarah McKenzie.