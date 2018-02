Avis aux plus jeunes, Dynamic Land revient à la Cité des Congrès de Valenciennes; Un vrai paradis pour les enfants avec plus de 5 000 m² de structures gonflables, accrobranches et jeux divers !

5 000 m² jeux divers et à l’abri pendant les vacances scolaires !

Dynamic Land est une immense aire de jeux en intérieur pour les enfants de 3 à 12 ans pendant les vacances scolaires ! Faites plaisir à vos enfants et laissez-les se défouler dans les structures gonflables, parcours d'accrobranches et autres jeux sur place !

Gagnez vos PASS FAMILLE ( 2 adultes + 2 enfants" en écoutant France Bleu Nord .

Un parc d'attractions couvert pendant les vacances scolaires

Tarifs : 8,50€ pour les enfants / 6€ pour les adultes / Gratuit jusqu'à 3 ans / Billet valable toute la journée de 10h à 18h et toutes les activités sont comprises et illimitées à l'intérieur !

A la Cité des Congrès de Valenciennes, Dynamic Land, le parc d’attractions couvert vous attend du 28 février au 9 mars.

les infos + : dynamiclandvalenciennes