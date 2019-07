Avis aux gourmand(e)s, votre plateau de fromage à remporter!

Laissez-vous transporter pour une nuit romantique en Loire et Haute-Loire ce Samedi!

Le samedi 22 juin prochain, les plus beaux villages de France organiseront leur 2ème «Nuit Romantique», un rendez-vous culturel et convivial pour (re)découvrir toute l’émotion et la poésie de ces lieux uniques autour d’un thème universel.