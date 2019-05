Avis aux gourmands : La Street Food Party débarque à Aix

Street Food Party Parc Rambot à Aix-en-Provence, tous les jeudis de l'été, ouvertes à tous et gratuites

France Bleu Provence est partenaire de Street Food Party. Tous les jeudis de l'été a partir du 30 mai 2019 à Aix-en-Provence Parc Rambot.

A l’instar des grandes villes comme Paris, Lyon ou Bordeaux, la Street Food Party investit un des plus beaux lieux d’Aix en Provence tous les jeudis de l’été.

Un rendez-vous épicurien

Autour de tables communes la Street Food Party est un rendez-vous épicurien mettant en valeur les produits locaux de qualité dans une ambiance festive portée par des groupes et DJ’s.

Une cuisine inventive et savoureuse

La Street Food Party propose une offre de restauration de qualités et variée à partager dans un cadre unique, le tout agrémenté d'un bar en plein air dans une ambiance convivial sans barrière sociale, d’age ou de culture.

Participer à la Street Food Party c’est valoriser le « fait maison » et les produits de qualités, une cuisine inventive et savoureuse dans un cadre unique et convivial.

Le Programme :

Food Trucks et stands, corner bars, groupes et Dj's. Animations Yoga, vtt électriques en test, espace pétanques, atelier massages et bien être assuré par les Thermes d'Aix en Provence.

Street Food Party tous les jeudi de l’été de 18h à 23h parc Rambot à Aix-en-Provence.