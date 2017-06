Azur en Scène le live de France Bleu Azur avec Ilenia Cafagno

Ilenia Cafagno se livre au micro d'Adrien Mangano. Un parcours à découvrir et sa musique en live

Vous l'avez vue dans The Voice Kids 2016 lors des auditions à l’aveugle : une petite perle venue d’Italie qui habite à Menton et qui va vous surprendre.

Ilenia Cafagno © Radio France - Adrien Mangano

Entourée depuis toute petite par la musique, Ilenia partage sa passion avec toute sa famille. D’origine italienne, c’est en chantant que la Mentonnaise prend confiance en elle et participe à The Voice . Jenifer, M Pokora et Patrick Fiori se sont retournés pour lui permettre de vivre une belle aventure.

Lisandro Cuxi - Cuxi

Avec « en guest », le vainqueur de la 6 eme saison de The Voice , le cannois Lisandro Cuxi que nous avons appelé sur la route de sa tournée.