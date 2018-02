Max Cinnamon faisait partie des finalistes de Destination Eurovision sur France 2.

Quatre artistes de la Côte d'Azur étaient sélectionnés pour la finale de Destination Eurovision, l'émission présentée par Garou sur France 2 permettant d'élire la chanson qui représenterait la France à Lisbonne. Cette aventure nous a donné l’envie d’en savoir plus sur l’un des candidats : Max Cinnamon

Max Cinnamon & Adrien Mangano -

Max Cinnamon a vécu à Londres jusqu'à l'âge de 11 ans avant de s'installer près de Nice, où il réside encore aujourd'hui. Il a commencé la musique à l'âge de quatre ans par des cours de violon et de chant puis il est passé à la guitare et a commencé à écrire des chansons. Max a été révélé au grand public en passant par France 2 dans l’émission « Destination Eurovision ». On découvre son histoire et sa musique en live dans Azur En Scène.