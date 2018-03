Barfleur, France

Les 21 et 22 avril de 14h à 19h, l’association B’Art’fleur vous invite à déambuler dans le village de Barfleur en Normandie à la découverte des artistes qui exposent leurs œuvres.

Au sein du célèbre village du Val de Saire dans le Cotentin (un des plus beaux villages de France), des lieux publics et privés ouvrent leurs portes et accueillent des photographes, peintres, graveurs, calligraphes, sculpteurs, artistes qui travaillent le textile : 56 artistes investissent le village de Barfleur. Les commerces, jardins, garages, salons, atelier se transforment en salles d’expositions éphémères.

Nouveautés pour cette édition 2018 du Village Fait Galerie à Barfleur :

Le Village Fait Galerie accueille une invitée d’honneur, l’artiste peintre plasticienne Christelle Hervieu diplômée de l’école des Beaux Arts de Cherbourg en 1988 et de l’académie des Beaux Arts de Saint-Gilles de Bruxelles en 1996.

Samedi soir "Eric Luter Swing Quartet" donne un concert de jazz en l’église de Barfleur à 20h45. Tarif : 15€.

Le Village Fait Galerie 2018 en pratique :

A Barfleur dans la Manche, les 21 et 22 avril 2018 de 14h à 19h.

Les plans et programmes du Village Fait Galerie seront disponibles au point d’accueil sur le port de Barfleur.

Entrées gratuites dans les lieux d'expositions.

Contact : Association B’Art’fleur, 98 rue Saint Thomas Becket, 50760 Barfleur. bartfleur@gmail.com - 02 33 22 36 42