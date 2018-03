Toulon fête les vins et la gastronomie avec sa 26ème édition de Bacchus. Du 23 au 25 mars, la convivialité et le partage seront au programme dans toute la ville. France Bleu Provence vous fait vivre ce week-end de réjouissance.

Bacchus, la fête des vins & de la gastronomie souffle un air de fête et de convivialité à travers toute la ville et ses quartiers : le Pont du Las, le Cours Lafayette, Centre-Ville, le Mourillon, et la place d’Armes ou sera dressé le chapiteau accueillant les domaines viticoles et les bons produits des terroirs.

3 jours de festivités à Toulon

Un week-end en famille ou entre amis dans une ambiance joyeuse et amicale avec des animations, de la musique, des dégustations, des costumes, des défilés et la Grande Parade.

Cette année, le petit train gourmand vous proposera un circuit original, le samedi 24 mars, il vous fera découvrir Toulon avec 4 arrêts gourmands, à travers les spécialités locales à déguster.

De quoi ravir tous les sens, tous les goûts, dans une ambiance festive et conviviale !

EN SAVOIR PLUS : Programme et infos pratiques.