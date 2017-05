Les acrobates du bâtiment ont désigné leur champion de France à Bagneux

La 7e édition du championnat de France des cordistes était organisée ce jeudi et vendredi à Bagneux dans les Hauts-de-Seine. Plus de 80 acrobates du bâtiment se sont retrouvés pour se départager. Et c'est un grenoblois, Antoine Quidoz, qui a remporté pour la 3e fois consécutive ce titre.

Cordistes © Radio France - Coline Ziegler

Les cordistes, ce sont ces professionnels du bâtiment, qui interviennent, en hauteur, sur les zones inaccessibles par les échafaudages. Benjamin Lamoureux travaille dans une entreprise bordelaise de cordistes, "Adrénaline 33". Pour lui, ce métier est un peu comme "les alpinistes du bâtiment". D'ailleurs ils sont équipés de la même manière : harnais, cordes, casques, mousquetons et ils prennent les mêmes risques. Des métiers physiques et de passion.

Cordiste Benjamin © Radio France - Coline Ziegler

Un championnat technique

Les concurrents viennent de partout en France. Tous passionnés par leur métier.

On aime bien la compétition, on aime notre métier, alors on fait le championnat. Benjamin Lamoureux

Cordiste secourisme © Radio France - Coline Ziegler

Plusieurs types d'épreuves au programme : le secourisme, pour être capable de descendre un collègue, en cas de malaise , le travail en hauteur, l'escalade... Parfois, il s'agit de couper du verre en hauteur ou d'effectuer des travaux de maçonnerie. Le but étant d'être le plus technique et le plus rapide.

Épreuve cordiste © Radio France - Coline Ziegler

En l'espace de sept ans, le niveau a beaucoup évolué, selon Sylvain, organisateur du championnat . "Les cordistes ont du matériels précis, et on sent qu'ils s’entraînent énormément". Le jury met les participants dans des situations qui ne sont "vraiment pas courantes". Ils sont donc amenés à changer en permanence de système, ce qui risque, évidemment, de les pousser à la faute.