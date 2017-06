Balade à bord du Train à Vapeur des Cévennes

Fermez les portières ! Attention au départ ! Un coup de sifflet, un jet de vapeur et la locomotive du Train à Vapeur des Cévennes s'ébranle pour s'engouffrer dans un long tunnel. Reportage cette semaine sur France Bleu Gard Lozère.

A partir d'Anduze, le Train à Vapeur des Cévennes vous mène à Saint-Jean-du-Gard à travers tunnels et viaducs à la découverte des Vallées des Gardons et de leur superbe panorama, à bord de wagons ouverts dans d'anciennes voitures. Un voyage de 13 kilomètres qui enchantera les petits comme les grands !

Le parcours

Dès le départ de la gare d'Anduze, la voie ferrée s'engouffre dans un long tunnel de 833 mètres débouchant sur un majestueux pont métallique de 104 mètres qui enjambe le Gardon. Vous franchirez La Porte des Cévennes, constituée par les rochers de Saint-Julien et de Peyremale. Le chemin de fer franchit alors des vallons des Gypières et de l'Amous, sur des viaducs de 3 et 6 arches permettant d'accéder au parc botanique et exotique de la Bambouseraie.

En quittant la Bambouseraie, le train passe devant l'ancienne gare de Générargues, puis pénètre dans un paysage plus sauvage en franchissant le tunnel de Prafrance (114 mètres). Il débouche sur le magnifique viaduc du Mescladou, qui enjambe de ses 11 arches le confluent des Gardons de Mialet et de Saint Jean du Gard qui, une fois réunis, forment le Gardon d'Anduze. C'est l'un des plus beaux panoramas de la ligne. Le train y passe au pas, pour vous laisser admirer au loin la Porte des Cévennes franchie quelques kilomètres plus tôt.

Le Train à Vapeur des Cévennes © Radio France - Claire Mery

En reprenant de la vitesse, après un court tunnel, la halte de Corbès précède le vieux moulin d'une ancienne papeterie. Serpentant dans une pinède, nous rejoignons la gare de Thoiras-Lasalle après avoir franchi un superbe viaduc de 7 arches en courbe, dominant le lit de la rivière dont la largeur en cet endroit laisse présager du débit considérable du Gardon lors de ses crues d'automne.

Après avoir franchi un superbe enchainement d'ouvrages d'art : tranchée bâtie de grands murs de soutènement, viaduc de 6 arches enjambant la route de Lasalle et le ruisseau de la Salindrinque et le dernier tunnel de la ligne long de 157 mètres, la suite du parcours se déroule dans la verdure et les pâturages escarpés, domaine des chèvres qui nous offrent les délicieux Pélardons des Cévennes.

Le Train à Vapeur des Cévennes © Radio France - Claire Mery

Cette semaine, Des Cévennes à la Méditerranée monte dans le Train à Vapeur des Cévennes

Lundi 19 : Arrivée dans l’atelier : le réveil de la Loco.

Mardi 20 : Le fonctionnement de la Loco, visite de la cabine.

Mercredi 21 : Départ pour la gare de St Jean du Gard.

Jeudi 22 : C’est parti pour 13km de voyage à bord du Train à Vapeur des Cévennes.

Vendredi 23 : Les visiteurs du train et retour en gare de St Jean du Gard.

Des Cévennes à la Méditerranée, un reportage à découvrir chaque jour à 7h10 et 10h50 sur France Bleu Gard Lozère et à podcaster quand vous le voulez sur la page de l’émission.