Vendredi 9 novembre, France Bleu vous propose de découvrir Balazuc, à 20h50 dans la Maison France 5. Chaque semaine, Stéphane Thébaut joue l'hôte pour nous faire découvrir des décors d'intérieurs aussi magnifiques que malins.

La Maison France 5 vous emmène à Balazuc en Ardèche

La Maison France 5 est toujours en ballade en terre ardéchoise ! Plus précisément dans le sud de l’Ardèche qui offre un climat provençal, un patrimoine tant historique qu’architectural extraordinaires sans oublier bien sûr un environnement naturel exceptionnel ! Les petits villages y sont nombreux…Parmi les plus remarquables, il y a Balazuc, labellisé village de caractère et Plus Beau Village de France. C’est là que nous avons décidé de nous arrêter !

Intervenants :

Bernard Riou a cofondé le musée d’histoire naturelle de Balazuc. Il habite également le village qu’il nous fera découvrir

Eric tout d’abord : ardéchois de naissance, il a retapé entièrement de ses mains une maison typique de la région. Totalement en ruine, elle avait un atout indiscutable : un emplacement exceptionnel

Nous découvrirons aussi le travail de Tom Charbit. Artisan/céramiste, ses ateliers sont installés en plein cœur de Balazuc au pied de l’église romane …

Ancienne danseuse et décoratrice passionnée de brocante, il y a 5 ans, Véronique Meunier est tombée littéralement amoureuse avec son mari du château médiéval d’Uzer. Ils décident alors de reprendre l’activité de la maison d’hôtes et d’y apporter leur touche personnelle. Coloriste dans l’âme, Véronique a notamment revu la palette de couleurs des différentes pièces…

Jean-Paul Colas est artisan. Il a quitté Marseille, sa ville natale pour l’Ardèche où il travaille les sarments de vigne, ces branches qui portent les grappes de raisin et qui généralement sont détruites après la récolte…. Il nous fera états de ses talents un peu plus tard dans l’émission… car c’est Véronique que nous retrouvons maintenant !

Sujets :

Changer : On va retrouver maintenant Stéphane Millet qui cette semaine s’attaque à la création de rangements autour d’une cheminée

Les voilages : Les voilages ont la particularité d’habiller les murs et fenêtres tout en laissant filtrer la lumière, apportant ainsi une jolie transparence… Comment faire le bon choix selon la pièce et l’usage, comment les installer correctement sur la bonne tringle etc…On répond à toutes ces questions….

Une ancienne orangerie rénovée : Franck a réhabilité une ancienne orangerie pour la transformer en loft…Il s’est fait aider d’un couple d’architectes d’Aubenas…. ils nous racontent l’épopée des travaux

Planter le décor : Ce n’est pas parce que l’hiver arrive à grands pas que l’on doit se couper de la végétation et des fleurs… Au contraire c’est le moment d’apporter une touche de verdure dans nos maisons et de mettre en scène nos plantes et fleurs coupées dans de jolis contenants… Pourquoi ne pas opter également pour ces fameux terrariums très en vogue actuellement ….

Les caves à vin : On va s'intéresser à un univers, parfaitement en phase avec les sarments de vigne puisqu'il est question maintenant des caves à vins…On va voir justement quels sont les différents modèles disponibles sur le marché.

Prochain rendez-vous avec La Maison France 5, vendredi 16 novembre à 20h50. La Baule sur mer sera la prochaine destination de Stéphane Thébaut.