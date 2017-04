Bar, de Spiro Scimone

En langue corse

Rien de grandiose ni d'héroïque. Nino est barman et rêve de travailler dans un établissement où il pourrait servir des apéritifs. Petru rêve d'un travail, n'importe lequel. Ils se retrouvent tous les jours dans l'arrière-boutique d'un bar et cherchent une solution pour trouver un meilleur sort. Nino est manipulé par sa mère, Petru par Ghjuvà, chef maffioso mais Nino et Petru sont à la fois victimes et complices d'un ordre qui les asservit.. Les vengeances qu'ils projettent relèvent de l'imaginaire enfantin ; elles sont si disproportionnées qu'elles forcent le rire. Le tragique de leur condition est à la fois déchirant et irrésistiblement comique. Incapables d'améliorer leur sort, ils s'entêtent, gardent espoir et leur opiniâtreté frôle l'absurde.

Traduction langue corse / Mise en scène : Guy Cimino

Avec : Jean-Pierre Giudicelli : Petru / Pierrick Tonelli : Nino

Affiche/Lumière : Pierre-François Cimino

Production : U Teatrinu

Spiro Scimone, acteur et dramaturge, est né en 1964 dans un milieu modeste à Messine, ville portuaire de Sicile. Avec son ami d'enfance et futur partenaire de création, Francesco Sframeli, il quitte l'île pour étudier l'art dramatique à Milan. Il y fait la connaissance du metteur en scène Carlo Cecchi, qui le fera jouer, avec Sframeli, Shakespeare, Beckett, Mrozek et Pinter. D'abord acteur, formé dans la grande tradition italienne, de Dario Fo ou Eduardo De Filippo, Spiro Scimone s'est mis à écrire non par besoin, mais dit-il "pour imaginer une partition à jouer, un matériau dont se saisissent le corps, l'âme et la voix afin de la transformer en langue de théâtre". Scimone aime fouiller dans l'intimité des êtres, découvrir les liens qui les unissent. Il s'agit, par le langage, les silences, l'interprétation, de porter sur scène l'expression de sentiments profonds qui côtoient sans cesse le tragique. Ses premiers textes théâtraux furent destinés à sa troupe, pour des acteurs qu'il connaissait, dans la langue de son enfance (le dialecte de Messine). Il obtient le prix de la meilleure première œuvre en 2002 à la Biennale de Venise. Cette distinction lui ouvre les portes d'une carrière européenne, depuis lors sa notoriété ne cesse de croître.