Barbara Furtuna, groupe de voix Corses en concert à Marseille

France Bleu Provence est partenaire du concert de Barbara Furtuna le samedi 17 novembre à 21h à l'abbaye Saint Victor de Marseille.

Dans le cadre de sa politique de défense, de partage et de promotion de la culture et de la langue corses par la polyphonie, la Maison de la Corse de Marseille, en partenariat avec France Bleu Provence, organise le samedi 17 novembre 2018 à 21 heures à l'abbaye Saint Victor, Marseille (13007) un concert du groupe Barbara Furtuna.

Créé il y a une quinzaine d'années dans la micro-région du Nebbiu en Haute-Corse, le groupe est composé de quatre chanteurs qui font rayonner la langue Corse aux quatre coins du monde.

Fidèles aux traditions de l'île de beauté, à ses valeurs et à son histoire, Jean-Philippe Guissani, Maxime Merlandi, Fabrice Andreani et André Dominici transmettent un message de tolérance et de main tendue au-delà des différences.

Dans leur musique, travaillée et magnifiée dans chacune de ses sonorités, dans leurs textes, empruntés au répertoire classique ou nés de leur création et de leurs convictions, dont les mots ont été pesés dans leur moindre signification, jaillit l’absolue nécessité d’abolir les frontières, de faire s’ériger des passerelles là où nos sociétés, frileuses, bâtissent des murs.

Au cours de leur déjà longue carrière internationale, ils ont collaboré avec l'ensemble baroque L'Arpegiata, le ténor Placido Domingo, les musiciens belges du Duo Belem ou les musiques anciennes de Constantinople.

Nous pouvons agir et en finir avec une vision à court terme, résument-ils. Le monde est tel que nous avons envie de le construire et non plus tel que nous le subissons.

De cette philosophie, est née l’essence même de Barbara Furtuna dont le nom s’il renvoie à la « cruelle destinée » de ceux qui ont été contraints à l’exil, voire à l’errance loin de leur île natale, est ici synonyme d’échanges et de partages.

L’identité est vécue aujourd’hui comme une question qui oppose. Nous, nous pensons que l’identité est surtout un moyen de communiquer avec les autres.

Le prix des places a été fixé à 20 euros.

Vous aurez la possibilité d'accéder à la billetterie aux points de ventes de la FNAC, Carrefour, Géant, Super U ou sur infoconcert.

Vous pourrez également prendre vos billets à la Maison de la Corse, 69 rue Sylvabelle (13006), et le soir du concert sur place à l'abbaye.

Renseignements par au téléphone 07 77 89 37 82