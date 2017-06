France Bleu Belfort Montbéliard vous propose de vous rendre aux Floralies Comtoises

Rendez vous aux Floralies Comtoises avec France Bleu Belfort Montbéliard

Devenues au fil des années un évènement référence, attendues par le grand public, les Floralies Comtoises fêteront leur dixième anniversaire en 2017. En juin prochain, elles vont vous convier à un voyage floral dans un univers féérique, dédié aux plantes et à l'artisanat.

Venez fêter cet anniversaire avec l'équipe d’Épine de France. Partagez un vrai moment de rêve.Exincourt accueille une nouvelle fois ce rendez-vous incontournable, et sera durant un week-end, le royaume des orchidées, tilandsia,plantes grasses, tropicales ou autres merveilles.Profitez des stands d'exposition-vente des meilleurs producteurs européens dans leur domaine.

Admirer des décors inédits, plonger au sein de tableaux floraux colorés, acheter la plante qui vous manque ou qui vous fait envie, parmi des milliers proposées.. Nul doute que vous trouverez de quoi passer de nombreuses heures en famille ou entre amis, au cœur de ce salon.

Pour un week-end coloré, chaleureux et authentique, les Floralies Comtoises sont à coup sûr une destination de choix. Pensez dès maintenant à réserver les dates des 17 et 18 juin 2017 et n'oubliez pas vos appareils photos !!

Ecoutez les différentes interviews qui seront diffusées sur notre antenne dès le 12 juin.