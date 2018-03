Souvenez-vous, fin des années 70, début des années 80 : il y avait Madness, UB40, The Specials, Bad Manners et... The Beat, l'un des groupes les plus populaires et représentatifs du mouvement ska au Royaume Uni. Le groupe publie trois albums et une poignée de hits (comme Mirror in the Bathroom, Save it for Later, ou encore Stand down Margaret, violente attaque contre Margaret Tatcher), avant de se séparer. Après de longues années, pendant lesquelles chacun des musiciens connaît d'autres aventures solo ou collectives, The Beat se reconstitue en 2003 et donne des concerts régulièrement au Royaume Uni et dans toute l'Europe.

The Beat compte parmi les groupes qui sont vraiment grands, ceux que l'on reconnaît dans l'instant : à un fragment de chant à peine entendu, à un évident claquement de doigt, à l'arrogance d'un rythme inimitable, comme une empreinte digitale sonore qui vous dit que ce ne pourrait être quelqu'un d'autre. Pour Bounce, leur premier album depuis plus de 30 ans, The Beat s'affirme comme le pourvoyeur d'une pop politique joyeuse ! Bounce contient tous les aspects brillants du groupe le plus diversifié musicalement à être sorti de l'explosion multiraciale et multiculturelle qui a reconstruit la pop britannique depuis l'année 1979. On retrouve à nouveau la folle énergie qui a porté les singles des années 80, la décontraction reggae ajoutée à une écriture aiguisée comme un rasoir qui rencontre le rythme paranoïaque du punk ! On a tout ravivé, rafraîchi, réfléchi, grâce aux sons multiples de dance qui ont suivi les 2 Tone, et que The Beat a aidé à déclencher. Allez fouiller dans l'ADN de chaque génération d'habitués des raves britanniques depuis The Prodigy en passant par la drum'n'bass jusqu'au débraillé anglais, et vous trouverez là-dedans des traces de The Beat !

Un cocktail survitaminé !