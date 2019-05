Découvrez l'Auvergne: la naissance de Bibendum

Clermont-Ferrand, France

Lors de l'exposition universelle de 1894 à Lyon, les frères Michelin prennent un stand et y empilent des pneus du plus grand au plus petit. À cette époque les pneus sont des produits précieux et sont emballés dans du papier de soie blanc. Edouard Michelin qui a un sens de l'observation très développé dit alors à son frère André: "Regarde on dirait un bonhomme !" Bibendum était né !

L'affichiste O'Galop représenta ce bonhomme attablé à une table de banquet, une coupe à la main, avec le slogan "Nunc est bibendum", c'est le moment de boire. Mais pas boire n'importe quoi, boire les obstacles de la route. Nous sommes en 1898 et spontanément le public a associé le nom de Bibendum à ce drôle de personnage qui est resté l'emblème de la marque.