Bien vu ensemble - A l'occasion du passage à l'heure d'hiver France Bleu Loire Océan vous offre votre kit de visibilité

Avec le passage à l'heure d'hiver et la baisse de la visibilité en fin de journée, France Bleu et AGEA organisent une campagne de prévention à destination des piétons et cyclistes. Votre radio, France Bleu Loire Océan vous offre votre kit de visibilité pour plus de sécurité !

Le passage à l’heure d’hiver est synonyme d’une augmentation importante du nombre de victimes d’accidents de la circulation et notamment parmi les plus vulnérables, les piétons et les cyclistes. En effet, la nuit tombant une heure plus tôt, les piétons et cyclistes sont moins visibles en raison de ce manque de luminosité.

Un kit de visibilité pour une route plus sûre, ensemble !

AGEA et France Bleu organisent la campagne de prévention "Bien vu ensemble" et vous offrent un kit de visibilité comprenant : 1 gilet jaune à bandes réfléchissantes, 1 sac à dos jaune à bandes réfléchissantes, 1 bracelet réfléchissant, des adhésifs à coller sur les cadres des vélos.

Venez chercher votre Kit de Visibilité. On vous l'offre !

Ce vendredi 27 octobre, votre radio vous offre votre kit de visibilité. Rendez-vous devant les studios de France Bleu Loire Océan - 2Bis quai François Mittérrand - Nantes entre 16h et 19h.

12 000 kits distribués lors de cette journée

Comme l'an dernier, en compagnie de Nelson Monfort, parrain de l'opération pour la deuxième année consécutive, France Bleu propose une journée d'action spéciale le vendredi 27 octobre sur l'ensemble du réseau France Bleu en association avec AGEA et le Ministère de l’intérieur via la Sécurité Routière. Au total près de 12 000 kits de sécurité seront distribués lors de cette journée ! Pour l'occasion, 19 sportifs régionaux se joindront à Nelson Monfort pour mener cette opération !

Si vous ne pouvez pas venir chercher votre kit de visibilité ce vendredi 27 octobre, une seconde chance s'offre à vous. Vous pouvez également vous inscrire via le formulaire ci-dessous, du 27 octobre au 3 novembre 2017 pour tenter d'obtenir votre kit de visibilité :