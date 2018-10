A l'occasion du passage à l'heure d’hiver,. France Bleu Loire Océan, AGEA et La Sécurité Routière, organisent une campagne de prévention à destination des piétons et cyclistes.

Quai François Mitterrand, Nantes, France

Le passage à l’heure d’hiver est synonyme d’une augmentation importante du nombre de victimes d’accidents de la circulation et notamment parmi les plus vulnérables, les piétons et les cyclistes. En effet, la nuit tombant une heure plus tôt, les piétons et cyclistes sont moins visibles en raison de ce manque de luminosité.

Piste cyclable Nantes © Radio France - France Bleu Loire Océan

Un kit de visibilité pour une route plus sûre, ensemble !

AGEA et France Bleu organisent la campagne de prévention "Bien vu ensemble" et vous offrent un kit de visibilité comprenant : 1 gilet jaune à bandes réfléchissantes, 1 sac à dos jaune à bandes réfléchissantes.

Venez chercher votre Kit de Visibilité. On vous l'offre !

Ce vendredi 26 octobre, France Bleu Loire Océan vous offre votre kit de visibilité. Rendez-vous devant les studios de votre radio, 2 bis quai François Mitterrand à Nantes entre 9h et midi