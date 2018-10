Le vendredi 26 octobre, France Bleu et les agents d'assurance AGEA s'associent pour la troisième année consécutive et vous proposent de participer à l'opération "Bien vu ensemble". Inscrivez-vous à notre tirage pour tenter de gagner un kit de visibilité.

L'hiver arrive et avec lui les jours raccourcissent... Ce passage à l’heure d’hiver est synonyme d’une augmentation importante du nombre de victimes d’accidents de la circulation et notamment parmi les plus vulnérables, les piétons et les cyclistes.

Pour la troisième année consécutive, le vendredi 26 octobre, France Bleu et les agents d'assurance AGÉA vous proposent de participer à une opération de sécurité routière : "Bien vu ensemble".

Ce kit de visibilité comprend :

1 gilet jaune à bandes réfléchissantes

1 sac à dos jaune à bandes réfléchissantes

